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الذهب في الكويت اليوم الأحد 8 ــ 8 ــ 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 8 ــ 8 ــ 2021 الذهب في الكويت اليوم الأحد 8 ــ 8 ــ 2021

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حقق مؤشر الذهب بالكويت اليوم الأحد، ثباتًا ايجابيًا محافظًا على الانخفاض السعري الذي افتتح به حركة التداول الأسبوع الجاري، وسجل بالكويت اليوم الأحد 8 ــ 8 ــ 2021 نفس أسعار أمس السبت، وسجل سعر «أوقية» الذهب بالكويت مبلغ 529،99 دينار كويتي أي ما يعادل 1763,00 دولار أمريكي، وسجل «الجنيه الذهب» سعر 136,32 دينار كويتي بما يعادل 453,45 دولار أمريكي.


سعر الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 8 ــ 8 ــ 2021


وباستعراض أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأحد 8ــ 8 ــ2021، طبقًا لأخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17،04 دينار كويتي، ويقابله 56,68 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15،62 دينار كويتي، مقابل 51,96 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14،91 دينار كويتي، مقابل 49,60 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12،78 دينار كويتي، ويقابله 42,51 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 529،99 دينار كويتي، مقابل 1763,00 دولار أمريكي.

وسجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 136،32 دينار كويتي بما يعادل 453,45 دولار أمريكي.

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المصرى اليوم

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