فاروق: لاعبو الاهلى يعانوا من الضغوط لهذا السبب!

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أكد محمد فاروق٬ نجم الأهلي السابق٬ لاعبو الفريق الأحمر يلعبون تحت ضغوطات بسبب رغبتهم في تحقيق الفوز خلال كافة البطولات.

وقال فاروق في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «جماهير الأهلى ترغب في الفوز بالبطولات فقط وتحقيق الفوز في جميع المباريات ولذلك لاعبى المارد الاحمر يكونوا تحت ضغط كبير٬ والسوشيال ميديا سبب ضغط لاعبى الأهلى».

وأضاف: «الجيل الحالي أصبح يتأثر بالسوشيال ميديا بسبب ما تراه٬ ويجب على اللاعبين الابتعاد عن ذلك للتركيز في المباريات».