أخبار عاجلة

مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
زغاريد فى منزل الثالث مكرر الثانوية العامة بأسوان -
فرحة مايكل سمير الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة -
«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية -
السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020 -
التفاصيل الكاملة لمؤتمر نتيجة الثانوية العامة -
وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟ -
ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس | موعد تنسيق المرحلة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فاروق: أعطى جرس إنذار للأهلى.. وبن شرقي لاعب سوبر

Print
فاروق: الزمالك أعطى جرس إنذار للأهلى.. وبن شرقي لاعب سوبر فاروق: أعطى جرس إنذار للأهلى.. وبن شرقي لاعب سوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد محمد فاروق٬ نجم الأهلي السابق٬ بالمستوي الفني للتونسي سيف الجزيري٬ مهاجم فريق ٬ موضحا بأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية رائعة.

وقال فاروق في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «تسجيل الزمالك هدف مبكر امام غزل المحلة جعل المهمة سهلة وكان من الممكن أن يخرج بأكثر من ثلاثة أهداف٬ وتبديلات كارتيرون جيدة بإراحته للاعبين للحاجة إليهم في المباريات المتبقية للدوري».

وأضاف: «نادى الزمالك أعطى جرس إنذار للنادى الأهلى في المباريات الست المتبقية٬ وأشرف بن شرقي لاعب سوبر والإصرار على الفوز ببطولة الدورى واضح للغاية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه