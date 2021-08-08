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أشاد محمد فاروق٬ نجم الأهلي السابق٬ بالمستوي الفني للتونسي سيف الجزيري٬ مهاجم فريق الزمالك٬ موضحا بأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية رائعة.

وقال فاروق في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «تسجيل الزمالك هدف مبكر امام غزل المحلة جعل المهمة سهلة وكان من الممكن أن يخرج بأكثر من ثلاثة أهداف٬ وتبديلات كارتيرون جيدة بإراحته للاعبين للحاجة إليهم في المباريات المتبقية للدوري».

وأضاف: «نادى الزمالك أعطى جرس إنذار للنادى الأهلى في المباريات الست المتبقية٬ وأشرف بن شرقي لاعب سوبر والإصرار على الفوز ببطولة الدورى واضح للغاية».