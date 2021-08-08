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أكد النجم أحمد حسام «ميدو»٬ أن أفضل مشهد في مباراة الزمالك وغزل المحلة هو مشاركة أيمن حفني للمرة الأولى بعد غياب دام لفترة طويلة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «أحلى صباح» المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «بعيدا عن الفوز، هناك نقاط إيجابية عديدة حدثت أنس»تطمئن«جمهور الزمالك على الفريق خلال الفترة المقبلة، أهمها لقطة شيكابالا مع أيمن حفني والتزام اللاعبين بتعليمات المدير الفني حتي النهاية على الرغم من حسم المباراة».

وأضاف: «افتكروا كلامي بأن يمن حفني هيجيب للزمالك 3 نقاط هامة جدا هذا الموسم وكان يحاول بكل الطرق أن يقدم أداء جيد خلال مشاركته أمام المحلة ومنذ نزوله لم يقم بأى تمريرة خاطئة».