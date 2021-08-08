أخبار عاجلة

مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
زغاريد فى منزل الثالث مكرر الثانوية العامة بأسوان -
فرحة مايكل سمير الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة -
«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية -
السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020 -
التفاصيل الكاملة لمؤتمر نتيجة الثانوية العامة -
وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟ -
ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس | موعد تنسيق المرحلة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ميدو: أيمن حفني سيمنح 3 نقاط هامة هذا الموسم

Print
ميدو: أيمن حفني سيمنح الزمالك 3 نقاط هامة هذا الموسم ميدو: أيمن حفني سيمنح 3 نقاط هامة هذا الموسم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد النجم أحمد حسام «ميدو»٬ أن أفضل مشهد في مباراة وغزل المحلة هو مشاركة أيمن حفني للمرة الأولى بعد غياب دام لفترة طويلة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «أحلى صباح» المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «بعيدا عن الفوز، هناك نقاط إيجابية عديدة حدثت أنس»تطمئن«جمهور الزمالك على الفريق خلال الفترة المقبلة، أهمها لقطة شيكابالا مع أيمن حفني والتزام اللاعبين بتعليمات المدير الفني حتي النهاية على الرغم من حسم المباراة».

وأضاف: «افتكروا كلامي بأن يمن حفني هيجيب للزمالك 3 نقاط هامة جدا هذا الموسم وكان يحاول بكل الطرق أن يقدم أداء جيد خلال مشاركته أمام المحلة ومنذ نزوله لم يقم بأى تمريرة خاطئة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه