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أكد شادي محمد٬ نجم الأهلى السابق٬ أن الفريق الاحمر يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم سوبر بدلا من والتر بواليا وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد.

وقال شادي في تصريحات إذاعية: «لا أقتنع بإمكانيات والتر بواليا على الإطلاق وأراه بأنه ليس مهاجم الأهلى والفريق الأحمر يستحق مهاجم صاحب إمكانيات كبيرة بسبب المنافسة على كافة البطولات».

وأضاف: «الأهلى من الممكن أن يفعل شييء إيجابي في بطولة كأس العالم للأندية ولذلك يجب التعاقد مه مهاجم من العيار الثقيل٬ وأتوقع رحيل أجايي وبواليا».