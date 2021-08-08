شادي محمد: موسيماني سبب تطور «أفشة».. ودكة الأهلى قوية

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أشاد شادي محمد٬ نجم الأهلى السابق٬ بمستوى محمد مجدى أفشة٬ لاعب الفريق الأحمر٬ خلال الفترة الماضية٬ مشددا على أن السبب في ذلك على الثقة التي منحها له بيتسو موسيماني.



وقال شادي في تصريحات إذاعية: «موسيماني يقوم بتدوير اللاعبين بشكل جيد خلال المباريات ودكة البدلاء قوية للغاية وهذه أفضلية لفريق الأهلى وتمنحه قوة خلال المبارياا المتبقية بى الدوري».

وأضاف: «محمد شريف لاعب مزعج بسبب تحركاته الكثيرة مثلما كان يلعب عماد متعب٬ إلى جانب نجاحه في تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وخروجه للاعارة جعله بكتسب المزيد من الخبرات».