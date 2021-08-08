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ميدو: ذكاء موسيماني ساهم في فوز الأهلى.. وتحركات محمد شريف «مزعجة»

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ميدو: ذكاء موسيماني ساهم في فوز الأهلى.. وتحركات محمد شريف «مزعجة» ميدو: ذكاء موسيماني ساهم في فوز الأهلى.. وتحركات محمد شريف «مزعجة»

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أكد النجم أحمد حسام «ميدو»٬ أن الجميع توقع صعوبة مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا ولكن لاعبى الفريق الأحمر أظهروا قوتهم منذ بداية المباراة.

وقال ميدو في تصريحات اذاعية: «الشراسة الهجومية التي ظهر بها لاعبى الأهلى جعلت مباراة سيراميكا سهلة وأسلوب هيثم شعبان صعب المهمة على فريقه بسبب الدفاع المتقدم وخطوط مفتوحة وهذا أحدث مشكلة كبيرة».

وأضاف: «تحركات محمد شريف المزعجة ضربت خطوط دفاع سيراميكا كليوباترا٬ الأهلى قدم واحدة من أشرس المباريات في الدورى٬ وذكاء موسيماني ساهم في الفوز بشكل كبير».

المصرى اليوم

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