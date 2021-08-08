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البلطي بـ22 والسبيط بـ140 جنيها.. سعر السمك والجمبري في الأحد 8 أغسطس 2021

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البلطي بـ22 والسبيط بـ140 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 8 أغسطس 2021 البلطي بـ22 والسبيط بـ140 جنيها.. سعر السمك والجمبري في الأحد 8 أغسطس 2021

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تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم الاحد 8 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار نسبى خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22

21

23

2021-08-08

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18.5

17

20

2021-08-08

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-08

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-08

قشر البياض

80

60

100

2021-08-08

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

80

60

100

2021-08-08

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-08

قراميط

15

10

20

2021-08-08

ثعبان السمك

135

50

220

2021-08-08

المكرونة سويسى

65

60

70

2021-08-08

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-08

موسى

110

90

130

2021-08-08

السبيط

140

110

170

2021-08-08

قرش

35

30

40

2021-08-08

كابوريا

80

30

130

2021-08-08

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-08-08

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-08

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-08

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-08-08

دنيس

110

90

130

2021-08-08

المصرى اليوم

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