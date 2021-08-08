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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الاحد 8 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ثبات واستقرار نسبى خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى بأنواعه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.

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