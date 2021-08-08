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محمد صلاح: دفع المستحقات وفترة التوقف سر تألق أمام المحلة

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محمد صلاح: دفع المستحقات وفترة التوقف سر تألق الزمالك أمام المحلة محمد صلاح: دفع المستحقات وفترة التوقف سر تألق أمام المحلة

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أكد محمد صلاح٬ المدير الفني السابق لفريق ٬ أن علاقة اللاعبين مع كارتيرون خلال مباراة غزل المحلة تعطى أمل كبير في الحصول على بطولة الدوري وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية.

وقال صلاح في تصريحات إذاعية: «إذا استمر الهدوء بين لاعبي الزمالك والمدير الفني الفرنسي سيكون الفوز حليف الأبيض في المباريات المتبقية والفترة الماضية كان هناك توتر بين كارتيرون وبعض اللاعبين».

وأضاف: «فترة التوقف ساعدت الزمالك بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى جانب دفع المستحقات بشكل منتظم والفريق كان من الممكن أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في مباراة المحلة».

المصرى اليوم

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