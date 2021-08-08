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أكد محمد صلاح٬ المدير الفني السابق لفريق الزمالك٬ أن علاقة اللاعبين مع كارتيرون خلال مباراة غزل المحلة تعطى أمل كبير في الحصول على بطولة الدوري وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية.

وقال صلاح في تصريحات إذاعية: «إذا استمر الهدوء بين لاعبي الزمالك والمدير الفني الفرنسي سيكون الفوز حليف الأبيض في المباريات المتبقية والفترة الماضية كان هناك توتر بين كارتيرون وبعض اللاعبين».

وأضاف: «فترة التوقف ساعدت الزمالك بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى جانب دفع المستحقات بشكل منتظم والفريق كان من الممكن أن يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في مباراة المحلة».