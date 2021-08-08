لتسهيل الخدمات على المواطنين لكبار السن .. «الداخلية» خدمات جديدة في «الجوازات»

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ،تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية للمواطنين، وكبار السن، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته في ظل الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

قالت الداخلية في بيان صادر اليوم الأحد: «رصدت الإدارة الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية»

وأضافت: «قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد»

وتابعت: «وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة»