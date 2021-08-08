سامي قمصان يتحدث عن أخر تطورات صفقات الأهلي الجديدة

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تحدث سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن آخر تطورات حالة بدر بانون مدافع الفريق والصفقات المنتظرة.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية «بانون سيخضع لمسحة جديدة غدًا ونأمل وجوده في مباراة الإسماعيلي».

وتابع عن الصفقات «عندنا منافسة على الدوري وفاضل 6 مباريات، لما الأهلي يخلصها هيعلن، لكن في لعيبة متاحة حاليًا شغالين بيها علشان نحقق الهدف إلى بنسعى له».

وواصل «من حق جمهورنا اننا نحاول نعمل اقصى ما لدينا لاسعاد جماهير الأهلي، لما يجي وقت الصفقات الأهلي هيعلن في الوقت المناسب».

واختتم «موعد مباراة السوبر الإفريقي؟ مبدئيًا سيد عبدالحفيظ هو من يتحدث في هذه النقطة، ولكن تركيزنا حاليًا في الدوري وحسم اللقب»،.