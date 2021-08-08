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شادي محمد: الأهلي أقوى من .. و التحكيم كلمة السر

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شادي محمد: الأهلي أقوى من الزمالك.. و التحكيم كلمة السر شادي محمد: الأهلي أقوى من .. و التحكيم كلمة السر

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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن دكة بدلاء القلعة الحمراء أقوى من دكة بدلاء ، مشيراً إلى أن المارد الأحمر يمتلك أكثر من عنصر مميز في كل مركز.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية: الأهلي لديه أفضلية في عدد اللاعبين في مختلف المراكز، فهناك العديد من الخيارات في مركز الظهير الأيسر بتواجد الثلاثي على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، بالإضافة إلى تواجد محمد هاني وأكرم توفيق في الجهة اليمنى، وتوافر عدة عناصر في جميع المراكز.

واختتم شادي: التحكيم سيكون كلمة السر في المباريات المقبلة للقطبين، وأطالب إتحاد الكرة بضرورة تواجد حكام دوليين في كافة المباريات المتبقية، نظراً لحساسية الموقف وتساوي الفريقين في عدد النقاط.

المصرى اليوم

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