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دنيا وإيمي سمير غانم ترافقان جثمان دلال عبد العزيز بمسجد المشير لأداء صلاة الجنازة ()

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دنيا وإيمي سمير غانم ترافقان جثمان دلال عبد العزيز بمسجد المشير لأداء صلاة الجنازة (فيديو) دنيا وإيمي سمير غانم ترافقان جثمان دلال عبد العزيز بمسجد المشير لأداء صلاة الجنازة ()

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وصل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليه بعد قليل، عقب صلاة الظهر.

ورافق الجثمان الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتي الراحلة اللتين حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجيّ دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من «دلال» منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيزعقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.

المصرى اليوم

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