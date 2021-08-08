اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بقضية «فيرمونت»

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تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بالاعتداء على فتاة في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال 2015.

وكانت النيابة أمرت بإحالة ثلاثة متهمين بالاعتداء على أنثى بغير رضاها، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم .

وأقامت النيابة الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان على المجني عليها.

وأثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.