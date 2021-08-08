أخبار عاجلة

مهرجان ولي العهد للهجن.. بيئة فريدة لصناعة جيل إعلامي واعد -
بهذه الشروط.. الجمعية الفيصلية تطلق جائزة تعزيز العمل التطوعي -
نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري -
زغاريد فى منزل الثالث مكرر الثانوية العامة بأسوان -
فرحة مايكل سمير الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة -
«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية -
السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020 -
التفاصيل الكاملة لمؤتمر نتيجة الثانوية العامة -
وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟ -
ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس | موعد تنسيق المرحلة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

والدها: فريال تركت حفل تخرجها من أجل الأولمبياد

Print
والدها: فريال تركت حفل تخرجها من أجل الأولمبياد والدها: فريال تركت حفل تخرجها من أجل الأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أشرف عبدالعزيز، والد فريال أشرف الحائزة على ذهبية الكاراتية، أن أسرتها كانت تعلم بتتويجها منذ البداية.

وقال أشرف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: «الحمد لله على فوز فريال، كنا نشعر انها ستفوز بميدالية منذ أول تصفيات الأولمبياد».

وأكمل: «فريال لم تخرج من المربع الذهبي في اخر عام بالبطولات المؤهلة، الاحتكاك كان بنفس المستوى الذي واجهته في طوكيو».

وتابع: «فريال وضعت سيناريو لكل مباراة تخوضها وكيف تدير اللقاء».

وأتم: «فريال كان حفل تخرجها من كلية صيدلة منذ يومين اثناء تواجدها في طوكيو».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

«وسط البلد» وأطفال تنمية المواهب في حفل كامل العدد بمهرجان القلعة (صور)

رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي

رئيس قضايا الدولة وإستئناف القاهرة يقدمان التهنئة لــ «المنشاوي» لإكتمال عطائه القضائي

«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020

السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020