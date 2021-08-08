والدها: فريال تركت حفل تخرجها من أجل الأولمبياد

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أكد أشرف عبدالعزيز، والد فريال أشرف الحائزة على ذهبية الكاراتية، أن أسرتها كانت تعلم بتتويجها منذ البداية.

وقال أشرف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: «الحمد لله على فوز فريال، كنا نشعر انها ستفوز بميدالية منذ أول تصفيات الأولمبياد».

وأكمل: «فريال لم تخرج من المربع الذهبي في اخر عام بالبطولات المؤهلة، الاحتكاك كان بنفس المستوى الذي واجهته في طوكيو».

وتابع: «فريال وضعت سيناريو لكل مباراة تخوضها وكيف تدير اللقاء».

وأتم: «فريال كان حفل تخرجها من كلية صيدلة منذ يومين اثناء تواجدها في طوكيو».