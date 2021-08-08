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سحب 3315 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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سحب 3315 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة سحب 3315 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الأحد ، من سحب 3315 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية عودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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