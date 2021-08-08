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تشارك بـ4 ألعاب جماعية في أولمبياد باريس

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مصر تشارك بـ4 ألعاب جماعية في أولمبياد باريس تشارك بـ4 ألعاب جماعية في أولمبياد باريس

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وجه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الشكر والتقدير لأبطال البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وذلك عقب تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه بعد الفوز على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2-0 وتحقيق الذهبية الأولى للبعثة.

وأضاف حطب في تصريحات تليفزيونية: البعثة المصرية قدمت نتائج جيدة في مختلف الألعاب، وأتوجه بالشكر إلى الوطني لكرة اليد بعد وصوله إلى المربع الذهبي وخسارته أمام نظيره الإسباني صباح الأمس.

واختتم حطب: نستعد من الآن إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة 2024 في باريس، وسنُعد جيداً للألعاب الجماعية، حيث نشارك بأربعة ألعاب وهي: كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، بالإضافة إلى الكرة الطائرة.

المصرى اليوم

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