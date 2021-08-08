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هل ضربة جزاء صحيحة؟ رضا عبدالعال يجيب. وينتقد المثلوثي

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هل ضربة جزاء الزمالك صحيحة؟ رضا عبدالعال يجيب. وينتقد المثلوثي هل ضربة جزاء صحيحة؟ رضا عبدالعال يجيب. وينتقد المثلوثي

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وجه رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات إلى التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي عقب نهاية مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، بعد المردود السئ الذي قدمه اللاعب .

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: حمزة المثلوثي ليس له دور مع الزمالك، ولم يظهر على مدار شوطي المباراة، سواء في التغطية الدفاعية، أو الزيادة الهجومية في الجبهة اليمنى، ولا أتفهم سبب إشراكه أساسياً في جميع المباريات على حساب حازم إمام.

واختتم عبدالعال: ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي أحمد الغندور لصالح '' سيف الدين الجزيري '' لاعب الزمالك، لا أساس لها من الصحة، حيث أن مدافع غزل المحلة لم يلتحم مع مهاجم الفريق الأبيض .

المصرى اليوم

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