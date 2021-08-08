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مدرب سيراميكا يكشف سبب الهزيمة من الأهلي

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مدرب سيراميكا يكشف سبب الهزيمة من الأهلي مدرب سيراميكا يكشف سبب الهزيمة من الأهلي

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أكد هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها عامر محمد عامر حارس مرمى الفريق، أثرت بالسلب على آداء اللاعبين على مدار شوطي المباراة .

وقال شعبان في تصريحات تليفزيونية: سيراميكا تأثر بغياب العديد من اللاعبين المميزين قبل المباراة، مثل صالح جمعة وشريف دابو وشادي حسين وغيرهم، بالإضافة إلى غياب الحارس الثاني محمود شكري، وقلة خبرة الحارس الشاب حمزة معوض.

واختتم شعبان: المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية أمام للمقاصة نظراً لتقارب النقاط بين الفريقين، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث في جميع المباريات المتبقية لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري العام .

المصرى اليوم

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