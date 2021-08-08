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المعبود بس وربات الفنون .. المتحف اليونانى الرومانى يستفتى على قطعة أغسطس (صور)

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يجرى المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، الاستفتاء الشهري «أنت من تقرر»، لاختيار قطعة شهر أغسطس الجارى للحصول على أعلى الأصوات لعرضها في المتحف للجمهور ومتابعى المتحف مجاناً خلال شهر سبتمبر المقبل، باعتباره تقليدا شهريا متبعاً في متاحف الإسكندرية.

نشر المتحف 4 قطع أثرية في الاستفتاء، القطعه الأولى عبارة عن كتله من الحجر الجيري عثر عليها في مقابر الورديان حيث صور مشهد من الحقل المصري والمشاهد الريفية التي تتميز بها البيئة المصرية، حيث الساقية القديمة أحد الاكتشافات البطلمية لرفع والحيوانات المصرية، والثانية عبارة عن تمثال رخامي لواحدة من ربات الفنون في بجسد ممشوق.

وجاءت القطعة الثالثة المشاركة في الاستفتاء عبارة عن تمثال ضخم من الحجر الجيرى الملون للمعبود «بس» وهو من أكثر المعبودات ذات شعبية كبيرة في القديمه، والقزم القبيح الذي يعتقد أنه يحمى الناس من قوى الشر واستمرت مكانته الرفيعة كواحد من أهم المعبودات الشعبية خلال العصرين اليوناني والروماني، أما القطعة الرابعة فهى عبارة عن لعبة طفل من الفخار على هيئة حصان ممشوق القوام واقفاً في خطوات ثابتة.

ويخضع المتحف لمشروع ترميم وتطوير وتحديث حالياً بتكلفة تبلغ نحو 340 مليون جنيه، باعتباره أكبر متحف في الوجه البحرى وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والمسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

افتتح المتحف اليوناني الروماني لأول مرة في عام 1893م، في مبنى صغير على طريق الحرية بمدينة الإسكندرية، وفي عام 1895 تم نقله للمبنى الحالي وقام بافتتاحه الخديوي عباس حلمي الثاني يوم 26 سبتمبر من نفس العام، ليعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في محافظة الإسكندرية التي يرجع معظمها إلى العصور البطلمية والرومانية.

المعبود بس وربات الفنون .. المتحف اليونانى الرومانى يستفتى على قطعة أغسطس (صور)
المعبود بس وربات الفنون .. المتحف اليونانى الرومانى يستفتى على قطعة أغسطس (صور)
المعبود بس وربات الفنون .. المتحف اليونانى الرومانى يستفتى على قطعة أغسطس (صور)
المعبود بس وربات الفنون .. المتحف اليونانى الرومانى يستفتى على قطعة أغسطس (صور)

المصرى اليوم

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