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جثمان دلال عبد العزيز يغادر مشرحة المستشفى إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة

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جثمان دلال عبد العزيز يغادر مشرحة المستشفى إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة جثمان دلال عبد العزيز يغادر مشرحة المستشفى إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة

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بحضور ابنتيها وزوجيهما وعدد من أقاربهم وأصدقاءهم المقربين خرج جثمان النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز من مشرحة مستشفى زايد التخصصي في طريقه إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر اليوم، بعد إجراءات الغسل والتكفين بالمستشفى.

وتوفت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز أمس عن 61 عاما إثر تليف بالرئة كأحد مضاعفات ، لتلحق بزوجها النجم سمير غانم بعد 75 يوما من وفاته في 20 مايو الماضي.

ويجري تشييع جثمان دلال عبدالعزيز من مسجد المشير طنطاوي ويجري دفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الوفاء والأمل بمدينة نصر، إلى جوار زوجها الراحل.

المصرى اليوم

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