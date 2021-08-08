10 أيام والمصير مجهول.. مناشدة بتكثيف البحث عن مفقود الرياض "العتيبي"

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خرج من منزله شرق العاصمة متوجهاً للعمارية بالقرب من الدرعية ولم يعد

أكمل المفقود عزيز بندر العتيبي؛ يومه العاشر منذ تغيُّبه عن أسرته في الرياض وسط مناشدات من ذويه لتكثيف البحث عنه، وتتبُّع هاتفه النقال، وتحديد موقعه من قِبل جهات الاختصاص، وطالبوا فرق الدفاع المدني بتكثيف عمليات البحث، والتمشيط للعثور عليه ومعرفة مصيره الذي بات مجهولاً.

وكان "العتيبي" قد تغيب منذ أكثر من 10 أيام عقب خروجه من منزله شرق الرياض، متوجهاً للعمارية بالقرب من الدرعية.

وقال ذووه لـ"سبق": توجهنا للبحث عنه، وأبلغنا الشرطة بذلك، لكنه إلى الآن لم يصل إلينا أي شيء يوضح مكانه أو حالته"، مناشدين التواصل معهم حال توافر أي معلومات عنه على الجوّال: (0501834443).