«صحة الغربية»: الكشف على 1730 مريضا بمركز المحلة ضمن «حياة كريمة»

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تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، التي أستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأشار الدكتور أحمد محسن منسق القوافل بالغربية، إلى أن القافلة خلال اليومين قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1730 مريض من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم إجراء جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتنظيم ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.