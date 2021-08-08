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رئيس جامعة المنوفية يتفقد اختبارات قدرات التربية الرياضية بإستاد الجامعة

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رئيس جامعة المنوفية يتفقد اختبارات قدرات التربية الرياضية بإستاد الجامعة رئيس جامعة المنوفية يتفقد اختبارات قدرات التربية الرياضية بإستاد الجامعة

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تفقد صباح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فعاليات اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية باستاد الجامعة وكان في استقباله الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية.

أكد مبارك على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للوقاية من والحفاظ على سلامة الطلاب، موضحا أن اجتياز اختبارات القدرات متطلب أساسى للالتحاق بالكلية والتى تقيس قدراته البدنية والمهارية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات ويجب على الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والتسجيل من خلال الرابط :http://tansik.egypt.gov.eg

وأوضح الدكتور نعيم فوزى أن اختبارات القدرات بالكلية بدأت في السابع من أغسطس الحالى وتتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، واختبار شخصى واختبار المهارة الرياضية، ويتوجه الطالب للاختبارات في التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في الثامنة صباحا.

المصرى اليوم

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