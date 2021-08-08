ضبط وإعدام ٦٦٠ كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

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دشنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية حملة على محلات تداول الأغذية والتي أسفرت عن ضبط واعدام ٦٦٠ كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و٣٠٣ لتر عصائر ومشروبات غازية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ٤ طن و٧٢ كيلو أغذية متغير في الخواص الطبيعية و٢٢٢ لتر مشروب صناعي وخل الشك في المنتج.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن اجمالي المنشأت الغذائية التي تم المرور عليها ميدانيا عددها (٩٤٨) منشأة غذائية ( مصانع - ثلاجات - محلات عامة- مطاعم ) وعدد المنشآت الغذائية الغير مستوفية ٥٣٥ وتم سحب العينات ٢٠٠٠ عينات أغذية متنوعة ، واجمالي المحاضر التى تم تحريرها خلال العام وعددها (١١٧٢) محضر والتي تستوجب غلق ادارى (٢٢٦) منشاة ، وايقاف تشغيل عدد (١٧٠) منشأه.