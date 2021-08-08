«تربية رياضية طنطا» تستقبل 129 طالباً فى أول أيام اختبارات القدرات

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أعلن الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، أن الكلية استقلبت 69 طالباً و60 طالبة في اليوم الأول لاختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة، مؤكداً ان د.محمود ذكى رئيس الجامعة وجه بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب وكافة سبل الراحة لهم وتهيئة المناخ المناسب للاختبارات، وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب، كما شدد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداد الكمامات الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعى وقياس درجات الحرارة للطلاب.



أكد عميد الكلية، أن الاختبارت تجرى وفق لنظام جديد أقرته الكلية لمتابعة تحركات كافة الطلاب وفق كشوف مرتبة طبقا لدخول الكلية ويتم متابعتها من فريق أعضاء كنترول اختبارات القدرات.



أشار الدكتور علاء حلويش إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تتلقي الشكاوى لمواجهة أي مشكلة داخل اللجان وتخصيص رقم تليفون «واتساب» يتم خلاله استقبال كافة التساؤلات والشكاوى والرد عليها وحلها فور ورودها، مؤكدا أن اعلان نتائج االقدرات يتم أولا بأول فور الانتهاء منها من خلال الموقع الرسمي للكلية والموقع الخاص بإعلان نتائج القدرات إلكترونيا.