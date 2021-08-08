محافظ الوادي الجديد يبحث بجامعة الإسكندرية الاستفادة من ألف فدان للأبحاث العلمية

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زار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، جامعة الإسكندرية أمس، وكان في استقباله رئيس الجامعة لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة الوادى الجديد.

قال رئيس الجامعة خلال اللقاء إن جامعة الإسكندرية في إطار دورها في خدمة المجتمع ستطلق عدد من القوافل الطبية إلى محافظة الوادى الجديد اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، وتضم نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في التخصصات المختلفة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة، كما رحب رئيس الجامعة باستقبال الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة للعلاج بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

أكد استعداد الجامعة الكامل للمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بتخصيص مساحة 1000 فدان لكل جامعة لتكون بغرض الأبحاث العلمية وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية المتميزة بجامعة الإسكندرية في تقديم دراسات الجدوى للمشاركة في القيام بدور فعال في برامج التنمية الشاملة لتطوير هذه المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، واستصلاح هذه المساحة باستخدام الجديد في البحث العلمي لتنضم هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية الحالية، واستخدامها أيضا في الصناعات التي تقوم على الإنتاج الزراعي، والسياحة البيئية.

من جانبه رحب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لاستقبال القوافل الطبية من جامعة الإسكندرية مؤكداً استعداد المحافظة لتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظراً للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، كما رحب بمناقشة المقترحات والأفكار المميزة من خلال المتخصصين بجامعة الإسكندرية لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الإستراتيجية، واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية باستخدام تطبيقات الهندسة الوراثية لإنتاج أصناف جديدة إضافة إلى آليات البحث عن مصادر المياه اللازمة للزراعة وطرق الري الحديثة، واستخدام تطبيقات الاستشعار من بعد في تحديد نوع التربة وأماكن تواجد المياه الجوفية.

حضر اللقاء، الدكتور وائل نبيل عبدالسلام عميد كلية الطب، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

محافظ الوادي الجديد يزور جامعة الإسكندرية لبحث الاستفادة من الـ 1000 فدان المخصصة للأبحاث العلمية (صور)