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ينتظر عودة البورصة .. في وعالميا صباح اليوم الأحد 8 أغسطس 2021

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ينتظر عودة البورصة .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 ينتظر عودة البورصة .. في وعالميا صباح اليوم الأحد 8 أغسطس 2021

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واصلت أسعار الذهب في ، صباح اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، الاستقرار لليوم الثانى على التوالى، مع ثبات سعر الذهب عالميا عند مساء الجمعة بسبب إغلاق البورصات والأسواق العالمية لقضاء الاجازة الاسبوعية، وكان الذهب حقق محليا انخفاضا كبيرا بقيم تتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيها منذ صباح الجمعة.

وتنتظر أسعار الذهب، في مصر وعالميا عودة البورصة العالمية للعمل صباح الاثنين حيث يترقب المستثمرون اتجاه التداول على الذهب بعدما فقد الكثير خلال تعاملات الجمعة بعد اعلان بيانات التوظيف غير الزراعى والتى جاءت ايجابية وفقد المعدن الأصفر بريقه كملاذ آمن ضد التضخم والمخاطر .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 781 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 669 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6248 جنيها.

وثبت سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة بعد توقف التداول لاغلاق البورصات مساء الجمعة لقضاء الإجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، قبل اغلاق البورصة، 778.99 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،763.69 $ .

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المصرى اليوم

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