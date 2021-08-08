وزارة الصحة تحذر من شائعات بيع شهادات لقاح كورونا المعتمدة للسفر بالخارج

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يمكن الحصول على شهادة السفر المعتمدة دون الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحذرت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من الانسياق وراء شائعات إمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية من خلال الوزارة ومراكزها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، استلام الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 غدا الإثنين، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير اللقاحات، مشيرة إلى أنه فور استقبال الدفعة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات بكافة أنحاء الجمهورية.

فيما وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح.