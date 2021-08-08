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«بيطري قنا» ينتهي من تحصين 50 ألف حيوان ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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«بيطري قنا» ينتهي من تحصين 50 ألف حيوان ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع «بيطري قنا» ينتهي من تحصين 50 ألف حيوان ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا بتحصين أكثر من خمسين ألف حيوان ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بمدن وقرى محافظة قنا، وعلاج 23 حيوان ضد طفيليات الدم، ورش عدد 7000 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتلقيح صناعي لأكثر من 1000 حيوان، وذلك في إطار حرص الدولة على منع انتشار الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، أن المديرية مستمرة في تقديم الخدمات البيطرية للمواطنين، وتوفير البيئة الصحية الآمنة للذبح داخل مجازر المحافظة، حيث وصل ما تم استقباله وذبحه إلى 3646 رأس مذبوحات بمجازر المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأكد على الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على أسواق بيع اللحوم بالمحافظة وضبط المخالفين للقانون، حيث تم تحرير 73 قضية جنح وإحالتهم للنيابة المختصة، إضافة لحملات المتابعة على مجازر الدواجن والتي بلغت مذبوحات الدواجن بها 2380 دجاجة، فضلا عن الدور التوعوي الذي تقوم به المديرية بعمل ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بخطورة الامراض المشتركة، وكذلك التوعية بتحصين الحيوانات ضد الامراض المعدية والوبائية من خلال الحملات القومية التي تقوم بها المديرية.

المصرى اليوم

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