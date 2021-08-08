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رئيس جامعة القاهرة : استحداث برامج جديدة تتجاوب مع متطلبات سوق العمل بالتعليم المدمج

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رئيس جامعة القاهرة : استحداث برامج جديدة تتجاوب مع متطلبات سوق العمل بالتعليم المدمج رئيس جامعة القاهرة : استحداث برامج جديدة تتجاوب مع متطلبات سوق العمل بالتعليم المدمج

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ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، ووجه بالتوسع في تقديم خدمات المركز وبرامجه التعليمية وفق أحدث نظم التعليم المدمج، واستحداث برامج جديدة بنظام التعليم المدمج تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

وقال الدكتور الخشت، إن المركز حقق إنجازًا ضخمًا على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي كان من شأنها التأثير بالسلب على أداء المركز لمهامه، مؤكدًا أن جامعة القاهرة كانت رائدة في إدخال نظام التعليم المدمج منذ سنوات بديلًا عن نظام التعليم المفتوح.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها كوادر متخصصة وقادرة على الاندماج في نظم التعليم والتقويم الإلكترونية الحديثة.

من جانبه، استعرض الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته خلال عام 2020 /2021، ومنها زيادة أعداد الطلاب إلى 25 ألف طالبا بنظام التعليم المدمج، وإجراء الاختبارات أونلاين للطلاب الوافدين، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، والعمل ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة واستحداث برامج تعليمية جديدة بنظام التعليم المدمج.

وأشار مدير المركز إلى الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد امتحانات برامج التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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