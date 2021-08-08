تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:37 مساءً
السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:37 مساءً
التفاصيل الكاملة لمؤتمر نتيجة الثانوية العامة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:37 مساءً
وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:36 مساءً
ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس | موعد تنسيق المرحلة الأولى
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:36 مساءً
بينها الأول أدبي ومتفوقين .. الإسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:36 مساءً
نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي ودرجات المواد .. الرابط الرسمي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:36 مساءً
الثاني على الجمهورية علمي علوم بقنا: ختمت القرآن فجر ظهور النتيجة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:36 مساءً
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات السبت المقبل الكترونيا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:27 مساءً
زغاريد وفرحة سارة علاء محمد عبد الحليم الثالثة على الجمهورية فى الثانوية العامة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:27 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
كاميرا CNN ترصد حصار قندهار من قاعة حفلات زفاف تحولت لجبهة قتال أمامية ضد طالبان
فيديو
cnn arabic
الأحد 08 أغسطس 2021 10:14 صباحاً
79
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN
cnn arabic
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:41 مساءً
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها
cnn arabic
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:09 صباحاً
المتحدث باسم طالبان لشبكتنا: سنشكل حكومة إسلامية شاملة.. والأمن أولويتنا
cnn arabic
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
شاهد كيف تعامل مقاتلو طالبان مع مراسلتنا
cnn arabic
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
السابق
فرحة مايكل سمير الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews