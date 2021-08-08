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محافظ شمال سيناء يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد

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محافظ شمال سيناء يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد محافظ شمال سيناء يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاستعداد مبكرا للعام الدراسى الجديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وناقش المحافظ خلال استقباله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور ممدوح الشربيني، مدير عام للتعليم الفني، ومنى أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، آليات وطريقة العمل في المرحلة القادمة وآخر الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددا على تقديم الخدمة التعليمية على أكمل وجه بتعاون القيادات التعليمية والمسئولين عن المنظومة التعليمية على مستوى المحافظة .

وأشار المحافظ إلى انتهاء موسم الامتحانات بدون مشاكل وتحقيق نتائج طيبة سواء في سنوات النقل أو الشهادات المحلية والدبلومات الفنية .

المصرى اليوم

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