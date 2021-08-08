عاطل يشعل النيران في زوجة عمه ونجلها للخلاف على ثمن منزل بالقناطر الخيرية

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أشعل عاطل النيران في زوجة عمه ونجلها بالقناطر الخيرية بسبب خلافات مالية بينهما على ثمن منزل مما أدى إلى مصرع الاخير وإصابة زوجة عمة بإصابات خطيرة، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركزشرطة القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بقيام «أ ح» 52 سنة عاطل بسكب بنزين واشعال النيران في زوجة عمه ونجلها لخلافات مالية مع عمه على شراء منزل منذ عام ولدى مطالبة والد المتوفى بباقى المبلغ من والد المتهم قيمة شراء منزل لم يستجيب ورفضت عائلة المتهم الخروج من المنزل.

فقام المتهم بسكب البنزين على زوجة عمة ونجلها واشعل فيهما النيران وأسفر الحادث عن مصرع «م م» 19 سنة طالب إثر اصابته بحروق متفرقة بأنحاء الجسد وإصابة والدته «ن م.ع» ربة منزل وتم نقلهما إلى مستشفى القناطر الخيرية.

تم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.