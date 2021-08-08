السودان يستدعي سفيره لدي إثيوبيا للتشاور

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استدعى السودان، الأحد، سفيره لدي إثيوبيا للتشاور بعد رفض أديس أبابا وساطة الخرطوم بشأن الأزمة في إقليم تجراي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان إدارة الإعلام والناطق الرسمي، إنه رصدت التصريحات التى صدرت مؤخرا عن مسؤولين اثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في انهاء النزاع الدموي المحتدم فى اقليم تقراي، بدواعي عدم حياده واحتلاله لأراض إثيوبية.

وأضافت إننا ازاء هذه التصريحات الغريبة نقول:

1. إن الايحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها.

2. إن اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تقراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الاقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الاوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات.

3. إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في إطار رئاسته للايقاد تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا.

4. يظل تواصل البلدين الاساس لتخطى ما يطرأ من تعقيدات، كما هو اساس لترقية العلاقات بينهما، ولم تتوقف جهود السودان بحكم مسؤوليته وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في أثيوبيا.

5. إن التحلى بالمسؤولية واستبشاع المعاناة الإنسانية الكبيرة في إقليم تقراي يسوغان للسودان ولكل قادر على الفعل الايجابي أن يبذل ما في الوسع من مساعدة، ناهيك عن رئاسة السودان للايقاد وواجباته المستحقة، وعن كونه جارا يتعدى إليه الكثير من آثار النزاع سيما اللاجئين، وستحسن إثيوبيا موقفا إن هي نظرت فيما يمكن أن يقوم به السودان على اساس من قدرته على توفير الحل المطلوب، عوض أن ترفض جملة اي سعي منه، خاصة وإن الأطراف الاقليمية والدولية جميعها مهتمة بطي النزاع في إقليم تقراي. ومن أجل تحديد خياراته في هذا الشان، فقد استدعى السودان سفيره لدى اثيوبيا للتشاور.

وكان مسؤول سوداني قال إن السلطات المحلية في منطقة كسلا عثرت على حوالي 50 جثة، لأشخاص فروا من الحرب في منطقة تيجراي الإثيوبية المجاورة، طافية في النهر بين البلدين خلال الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، عثر على بعض الجثث وعليها آثار أعيرة نارية أو مكبلة اليدين، وقال المسؤول السوداني، هناك حاجة إلى تحقيق الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

ووفق، الجارديان أكد اثنان من العاملين الصحيين الإثيوبيين في منطقة حمديات الحدودية السودانية رؤية الجثث التي عُثر عليها في نهر ستيت، المعروف في إثيوبيا باسم تيكيزي الذي يتدفق عبر بعض المناطق الأكثر اضطرابا في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في تيجراي.

وقال تواضروس تيفيرا، الجراح الذي فر من مدينة حميرة القريبة من تيجراي إلى السودان، لوكالة أسوشيتد برس إنه تم العثور على جثتين يوم الاثنين، أحدهما رجل مقيد اليدين والآخر امرأة مصابة بجرح في الصدر.

وأضاف تيفيرا: إن رفاقه من اللاجئين دفنوا ما لا يقل عن 10 جثث أخرى. وأشار إلى إنه تم العثور على الجثث في اتجاه مجرى نهر بالقرب من حميرة. وقال تيفيرا: «نحن في الواقع نعتني بالجثث التي رصدها الصيادون. أظن أن هناك المزيد من الجثث في النهر».

وأوضح الجراح تيفيرا إنه بينما كان من الصعب التعرف على الجثث، كان لأحدهم اسم شائع بلغة تيجراي، «تيجرينيا»، موشومًا على ذراعه.

وقال طبيب آخر يعمل في حمديات، وشاهد الجثث، لوكالة أسوشيتد برس إن بعض الجثث تحمل علامات على الوجه تشير إلى أنها من عرقية تيجراي. وأصاف الطبيب الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «رأيت الكثير من الأشياء البربرية مثل ضرب البعض بفأس.» وقال له شهود عيان في النهر إنهم لم يتمكنوا من التقاط جميع الجثث العائمة في اتجاه مجرى النهر بسبب التدفق السريع للمياه خلال موسم الأمطار.

وحسب رويترز، قال لاجئان إثيوبيان وأربعة شهود سودانيين، إن المياه في السودان جرفت ما لا يقل عن 30 جثة على ضفتي النهر المتدفق من إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا وإنهم انتشلوا الجثث.

وصف حساب على موقع تويتر أنشأته الحكومة الإثيوبية عدد الجثث بأنها حملة وهمية من قبل «الدعاية» بين قوات التيجراي.

ويوم الإثنين، استمرت تدفقات اللاجئين من تيجراي إلى داخل الأراضي السودانية منذ اندلاع القتال في إثيوبيا. وحسب وكالة السودان للأنباء(سونا) ووفقا لمصدر مطلع فقد وصل إلى منطقة باسندة يوم الاثنين 94 لاجئ من تيجراي اضافة إلى قوميات أخرى بسبب الأوضاع داخل بلادهم ليرتفع العدد الكلي المرحل من الحدود منطقة تايا إلى مركز الاستقبال باسنقا محلية باسندة حتى الإثنين إلى 900 لاجئ. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة مع اللاجئين فقد وصل العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان إلى المعسكرات الدائمة بكل من ام راكوبة والطنيدبة إلى حوالي 42 ألف لاجئ إثيوبي.

واندلع القتال في تيجراي في نوفمبر الماضي، بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.