أخبار عاجلة

«كيشو» يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية -
السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020 -
التفاصيل الكاملة لمؤتمر نتيجة الثانوية العامة -
وفاة ماكي كاجي : من هو عراب السودوكو الذي منح اللعبة الأشهر عالميًا اسمها ؟ -
ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس | موعد تنسيق المرحلة الأولى -
بينها الأول أدبي ومتفوقين .. الإسكندرية تحصد 9 مراكز من أوائل الثانوية العامة 2021 -
نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي ودرجات المواد .. الرابط الرسمي -
الثاني على الجمهورية علمي علوم بقنا: ختمت القرآن فجر ظهور النتيجة -
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى وبدء تسجيل الرغبات السبت المقبل الكترونيا -
زغاريد وفرحة سارة علاء محمد عبد الحليم الثالثة على الجمهورية فى الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـ 25 مليار دولار.. أرباح "أرامكو" تفوق أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعة

Print
بـ 25 مليار دولار.. أرباح "أرامكو" تفوق أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعة بـ 25 مليار دولار.. أرباح "أرامكو" تفوق أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعة
خلال الربع الثاني من العام الجاري وبحصة بلغت 52% مقارنة بالآخرين

بـ 25 مليار دولار.. أرباح

تفوقت شركة أرامكو ، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 52 في المائة.

وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفق "الاقتصادية"، استند ذلك إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 25.5 مليار دولار، تعادل في 52 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 4.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و3.3 مليار دولار لشركة شيفرون، و2.2 مليار دولار لشركة توتال، 3.43 مليار دولار لشركة شل، و3.12 مليار دولار لشركة بي بي.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت الشركة توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي)، وبلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وتُعزى هذه النتائج في المقام الأول، إلى ارتفاع النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية في المرتبة الـ 15 من مستثمري أدوات الدين الأمريكية

السعودية في المرتبة الـ 15 من مستثمري أدوات الدين الأمريكية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه