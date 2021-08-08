«صحة شمال سيناء» تعلن عن توافر شهادات التطعيم المؤمنة بالعلامة المائية

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن توافر شهادات التطعيم المؤمنة برمز الاستجابة السريع«QR» والعلامة المائية، وذلك في مكتب تطعيم فيروس كورونا في مستشفى العريش العام .

وأشار شوكه، إلى أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيهًا للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين أو ما يعادلها بالجنيه المصري بعد إحضار جواز السفر.