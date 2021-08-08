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جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي القادم

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جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي القادم جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي القادم
قالت: لإتاحة الفرصة لقبول مَن فات عليه التسجيل للمرحلة الأولى

جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي القادم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، نتائج المرحلة الثانية "القبول الاحتياطي" للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أنه تم ترشيح نحو 1900 طالب وطالبة على مرحلة القبول الاحتياطي؛ مبينًا أن عمليات القبول جرت على مرحلتين؛ حيث أعلنت في وقت سابق نتائج المرحلة الأولى بقبول تجاوز أكثر من 6000 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجامعة وفّرت القبول الاحتياطي لإتاحة الفرصة لقبول من فات عليه التسجيل للمرحلة الأولى؛ مضيفًا أن عمليات القبول في الجامعة تتم عن طريق الموقع الإلكتروني وبشكل آلي بما يحقق العدالة والشفافية، وأن الخدمات الإلكترونية التي وفّرتها العمادة أسهمت في تميز جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات الأكاديمية للطالب خلال مسيرته التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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