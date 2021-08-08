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طائرة عسكرية بريطانية تجلي الأفغان من كابل
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:23 مساءً
روسيا: مهمة أمريكا في أفغانستان كانت تنحصر في ردع حركة طالبان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
الحرائق تدمر 12 ألف فدان في فرنسا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
نور أبوالبيه: «مسرح الجريمة» عودة للمسرح التفاعلي
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
دقيقة حداد على روح فيصل ندا تستهل المؤتمر الصحفي لـ«ياما في الجراب ياحاوي»
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
بنك مصر يتيح لشركة تمويل متناهي الصغر إصدار بطاقات «ميزة»
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
2 % معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
السعودية في المرتبة الـ 15 من مستثمري أدوات الدين الأمريكية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
المشاط : توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في تنمية المجتمعات الريفية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
مى فريد: الحكومة مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:21 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الدكش يكشف ما فعله أوباما في لقاء المحلة ورد فعل أمام عاشور بعد تقدم الزمالك
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 08 أغسطس 2021 09:00 صباحاً
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