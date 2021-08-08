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الإصابات والوفيات ترتفع.. هنا "الدول الـ10 الأكثر تضررًا من كورونا"

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الإصابات والوفيات ترتفع.. هنا "الدول الـ10 الأكثر تضررًا من كورونا" الإصابات والوفيات ترتفع.. هنا "الدول الـ10 الأكثر تضررًا من كورونا"
أمريكا في المرتبة الأولى وفرنسا العاشرة وبيرو وروسيا في المنتصف

الإصابات والوفيات ترتفع.. هنا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 202.2 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 202.211.438، وإجمالي الوفيات 4.285.595.

ووفق " اليوم"، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ616713 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.738.700.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ562752 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.151.779.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 427371، وإجمالي إصابات 31.895.385.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ243733 وإجمالي إصابات 2.944.226.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 196873، وإجمالي إصابات 2.124.128.

وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 161343، وإجمالي إصابات 6.340.370.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130585، وإجمالي إصابات 6.070.873.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128209 وإجمالي إصابات 4.390.684.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122277، وإجمالي إصابات 4.834.634.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112379، وإجمالي إصابات 6.350.899.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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