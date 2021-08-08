الأرصاد تحدد انتهاء الموجة الحارة وتصدر بيان بشأن حالة الطقس اليوم وغدًا (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها قبل قليل أن البلاد تخطت ذروة الحالة شديدة الحرارة التى شهدتها أغلب أنحاء مصر وتوقعت انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الإرصاد الجوية أن يظل الطقس اليوم شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وتوقع البيان استمرار سقوط الأمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأبو سمبل وشلاتين وحلايب، وختمت الأرصاد بيانها بعبارة صباحكم جميل.

تتوقع الارصاد استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترارت متقطعة بما يقلل من الاحساس بارتفاع درجة الحرراة.

يستمر سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، وتنشط الرياح متقطعة على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبري.

يتوقع أن يكون البحر المتوسط من معتدل إلي مضطرب والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2.5 مترًا، ويكون البحر الأحمر معتدلاً وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي.

ويظل الطقس اليوم رطبًا وشديد الحرارة على وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري، كما يستمر حارًا رطبًا في السواحل الشمالية، ويكون خلال ساعات الليل معتدل الحرارة رطبا على القاهرة وباقي أنحاء مصر.

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة اليوم 4 درجات لتصل إلي 38 للعظمى بدلاً من 42 درجة، وتصل الصغري إلي 26 درجة، والمحسوسة 40 درجة بانخفاض 4 درجات.

وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية أيضًا إلي 33 درجة، والصغري إلي37 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

تنخفض درجات الحرارة العظمي فى مصر إلي 44 درجة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة الأعلي فى مصر 45 درجة، فى الأقصر وأسوان وإدفو والوداي الجديد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في أسوان 44-29، الأقصر 44-28، الوادي الجديد 44-27، المنيا 41-26، الوادي الجديد 44-27، بني سويف 40-25، الفيوم 40-25، شلاتين 41-30، سيوة 38-24، وادي النطرون 37-26، المنصورة 38-25، سوهاج 42-27، أبوسمبل 43-28، أسيوط 41-26، الزقازيق 38-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة 38-26، طنطا 37-26، السويس 38-25، شبين الكوم 38-26، الإسماعيلية 38-23، دمنهور 36-26، إدفو 44-28، قنا 43-27 ، الطور 40-27، العريش 34-25، الغردقة 38-28، كاترين 35-22، رفح 33-24، بورسعيد 33-26، بلطيم 33-25، مطروح 31-25، شرم الشيخ 39-28، السلوم 33-25، طابا 38-27، الإسكندرية 33-25، دمياط 32-26 درجة.

أخبار الطقس في مصر اليوم .. توقعات درجات الحرارة : القاهرة 38 – الإسكندرية 33 – أسوان 44

توقعات الطقس غدًا الإثنين ودرجات الحرارة

يُتوقع استمرار تكون الشبورة المائية خلال حالة الطقس غدًا في الصباح الباكر وتستمر حتى السابعة صباحًا على الطرق الزراعية القريبة من مصادر المياه المتجهة من وإلى الوجه البحري والشمالية والقاهرة أيضًا.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبري ومناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة بما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة الإثنين وتكون درجتا الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة والوجه البحري 37-39 بانخفاض درجة واحدة عن اليوم، كما تنخفض درجة واحدة في السواحل الشمالية لتصبح 32-35، وتظل درجات الحرارة مستقرة في جنوب سيناء الإثنين لتكون 39-42 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة فى شمال الصعيد 3 درجات عن اليوم لتصل إلي 38-40، بينما تظل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد مستقرة غدًا عند 44-45درجة.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة هذا الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية، وأن التعرض لأشعة الشمس مباشرة يرفع من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، واستمرار تكون الشبورة المائية فى الصباح، ونشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية بما يقلل من الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة لكل من العظمى والمحسوسة في القاهرة وكذلك الوجه البحري الثلاثاء إلى 38-41، وترتفع الأربعاء إلى 39-41، وتصل الخميس والجمعة إلي 38-40 درجة.

وتكون درجة الحرارة في جنوب الصعيد الثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 42-43، وترتفع الخميس إلى 43-44، وتصل الجمعة إلي 44-45 درجة، وفى شمال الصعيد الثلاثاء إلى 39-41، وتنخفض من الأربعاء إلى الجمعة إلي 40-42 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء من الثلاثاء إلي الخميس 39-42، وترتفع الجمعة إلي 40-43 درجة، وفى السواحل الشمالية تكون من الثلاثاء للخميس 33-36، وتنخفض الجمعة لتصل 32-35 درجة.

تقارير الأرصاد عن حالة الطقس والبحر الأيام القادمة

تقرير أحوال الطقس في 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

تفاصيل حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

أخبار الطقس في مصر اليوم .. توقعات درجات الحرارة : القاهرة 38 – الإسكندرية 33 – أسوان 44

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس أمس

حالة الطقس الجمعة

حالة الطقس الخميس

حالة الطقس الأربعاء

حالة الطقس الثلاثاء

الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض بداية الأسبوع.. و«الخرائط» لم ترصد انخفاضًا ملموسًا