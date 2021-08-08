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البحر الأحمر تخفض سن القبول برياض الأطفال لـ ٥ سنوات

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البحر الأحمر تخفض سن القبول برياض الأطفال لـ ٥ سنوات البحر الأحمر تخفض سن القبول برياض الأطفال لـ ٥ سنوات

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وافق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على النزول بسن الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال Kg1 في المدارس الرسمية للغات حتى سن الخمس سنوات بمدارس البحر الأحمر في العام الدراسي المقبل لاستيعاب جميع المتقدمين في هذة المرحلة ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان لها، موافقة اللواء محافظ البحر الأحمر على النزول بسن الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال Kg1 في المدارس الرسمية للغات حتى سن الخمس سنوات بجميع المدارس التجريبية لغات بالبحر الأحمر.

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