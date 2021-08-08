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وزيرة الثقافة تنيب الدكتور خالد عبدالجليل لحضور جنازة دلال عبدالعزيز

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وزيرة الثقافة تنيب الدكتور خالد عبدالجليل لحضور جنازة دلال عبدالعزيز وزيرة الثقافة تنيب الدكتور خالد عبدالجليل لحضور جنازة دلال عبدالعزيز

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أنابت الدكتورة «إيناس عبدالدايم» وزيرة الثقافة الدكتور «خالد عبدالجليل» مستشارها لشئون السينما لحضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة «دلال عبدالعزيز» وصلاة الجنازة عليها ظهر غد الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس،حيث حالت ظروف العمل دون وجودها بالقاهرة.

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد وافتها المنية صباح أمس السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب في تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

و كان «عبدالجليل» قد أثني على ما قدمته الفنانة القديرة من إبداع طوال مسيرتها الفنية التي قاربت أربعة عقود، وكذلك ما عرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها في كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية .

المصرى اليوم

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