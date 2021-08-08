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"الوزراء اليمني" يناقش في عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

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"الوزراء اليمني" يناقش في عدن موجهات البرنامج العام للحكومة "الوزراء اليمني" يناقش في عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
غير تقليدية وتتواكب مع طبيعة التحديات وتستوعب اتفاق الرياض

عقد مجلس الوزراء اليمني، اجتماعه الثاني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، كُرس لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة؛ تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان اليمني لمنحها الثقة.

وكلف مجلس الوزراء اليمني لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسية؛ ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قِبَل الوزارات؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

ووجّه رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع إلى ضرورة أن تكون خطة وبرنامج غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب اتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.. مشددًا على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساسي المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية وفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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