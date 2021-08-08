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اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في قندوز

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اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في قندوز اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في قندوز

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تخوض القوات الأفغانية معارك طاحنة ضد مسلحي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية.

وقال أمر الدين والي، عضو مجلس ولاية قندوز، في تصريحان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «قتال شوارع شرس يدور في أجزاء متفرقة من المدينة».

وأمس السبت، أعلن مسؤول أفغاني سيطرة حركة طالبان السبت، على مدينة «شبرغان» الواقعة في جوزجان شمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا: «تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار وطالبان سيطرت على ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي الحركة في غضون أقل من 24 ساعة».

واستولت الحركة على مدينة «زارانجي» عاصمة إقليم «نمروز» بجنوب غرب أفغانستان، الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

المصرى اليوم

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