«30 نهيا شرعيا للنساء».. فريدة سيف النصر تكشف سبب غيابها عن جنازة دلال عبدالعزيز

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لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها تغيب عن حضور الجنازات بسبب نهي الشرع للمرأة عن حضور الجنائز.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من النواهي الشرعية تطبقها وتحاول الالتزام بها.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «للي بيسأل ليه مابروحش جنازات أو مقابر، في حاجات لسه ماطبقنهاش والله يسامح».

تدوينة فريدة سيف النصر

وتابعت: «ثلاثون نهيا شرعيا للنساء:

1- نهي المرأة عن وصل شعرها.

2- نهي المرأة عن الوشم والفلج والنمص.

3- نهي المرأة عن الخروج متطيبة.

4- نهي المرأة عن إبداء الزينة أمام الرجال.

5- نهي المرأة عن الامتناع عن فراش زوجها.

6 -نهي المرأة عن إذاعة أسرار الاستمتاع بين الزوجين.

7- نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.

8- نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه.

9- نهي المرأة عن معصية زوجها.

10- نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس.

11- نهي المرأة عن كفران العشير.

12- نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي.

13- نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب.

14- نهي المرأة عن مصافحة الأجانب.

15- نهي المرأة عن التشبه بالرجال.

16- نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها.

17- نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد.

18- نهي المرأة عن السفر بغير محرم.

19- نهي المراة عن الخروج من منزلها لغير حاجة.

20- نهي المرأة عن النوح واللطم وشق الثياب عند المصيبة.

22- نهي المرأة عن الغيبة والنميمة والتجسس والظلم.

23- نهي المرأة عن الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام.

24- نهي المرأة عن اتباع الجنائز.

25- نهي المرأة عن زيارة القبور وقطيعة الرحم.

26- نهي المرأة عن إتيان الكهان والمنجمين.

27- نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد.

28- نهي المرأة عن تعذيب الخدم.

29- نهي المرأة عن إيذاء الجار.

30- نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام».

واختتمت فريدة سيف النصر: «فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول النار يوم القيامة وعليك بالاستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه، لقوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين».

ويشيع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي ويتم دفنها في مقابر العائلة بالوفاء والأمل.