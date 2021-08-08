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تردد أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات ليفربول وأتلتيك بلباو وبرشلونة ويوفنتوس والريال وميلان

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تردد أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات ليفربول وأتلتيك بلباو وبرشلونة ويوفنتوس والريال وميلان تردد أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات ليفربول وأتلتيك بلباو وبرشلونة ويوفنتوس والريال وميلان

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يخوض فريقه الإنجليزي اليوم مواجهة هامة ومرتقبة وديا أمام فريق أتلتيك بلباو استعدادا لمنافسات الدوري الإنجليزي الذي ستنطلق 13 اغسطسس الجاري.

وتنقل أبوظبي الرياضية 3 مباريات هامة، ليفربول ضد أتلتليك بلباو الإسباني، وريال مدريد ضد ميلان الإيطالي، وبرشلونة يعلب بدون ميسي أمام يوفنتوس بقيادة كريستانو رونالدو.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو

ليفربول ضد أتلتيك بلباو، عبر قناة أبوظبي الرياضية 3 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت .

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

تنقل قنوات أبوظبي الرياضية 1، مباراة ريال مدريد ضد ميلان، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس الإيطالي

تنقل قنوات أبوظبي الرياضية 1 مواجهة برشلونة ضد يوفنتوس في كأس جوهان غامبر، التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

تردد قنوات AD Sports 1-2-3

التردد: 12226 – 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

-عرب سات:

تردد الـHD

11804-أفقي (H)-27500

(3/4)

المصرى اليوم

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