«سيرى» تستجيب لـ 7 أوامر دون الحاجة لإنترنت

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أطلقت «آبل» تحديثا حديثا على خدمة «سيرى» فى نظام تشغيل iOS 15، الذى يستهدف تمكين المستخدم من الاستفادة من هذه الخدمة دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت. كان فى وقت سابق من هذا التحديث لا تعمل جميع أوامر «سيرى» - المساعد الشخصى من آبل - إلا باتصال عبر الإنترنت.

فى التحديث الأخير، تعمل بعض أوامر «سيرى» دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، وذلك بفضل التطور الذى حدث على الذكاء الاصطناعى فى iOS 15، حيث تستطيع «سيرى» فهم وترجمة بعض الأوامر التى تُطلب منها والتحكم فى الهاتف بشكل كامل دون الاتصال بالإنترنت.

وعن الأوامر التى ستقوم سيرى بتنفيذها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت:

- ضبط وتغيير المؤقت الذاتى وإجراء المكالمات وضبط المنبه وتغييره وتشغيل وضع الطيران وإغلاقه وتشغيل البلوتوث وإغلاقه ورفع درجة الصوت وخفضها وفتح أى تطبيق تم تثبيته فى الهاتف.

- هناك عدد من الأجهزة هو القابل لهذا الإجراء، حيث يحتاج إلى جهاز قوى للعمل.. نتيجة لهذا، فإن الأجهزة المزودة بشريحة A12 الإلكترونية أو الأحدث تدعم Siri دون اتصال بالإنترنت. تشمل هذه الأجهزة iPhone XR، وسلسلة iPhone XS، وسلسلة 11 iPhone، وسلسلة 12 iPhone، وiPad mini (الجيل الخامس)، وiPad Air (الجيل الثالث والرابع)، وiPad (الجيل الثامن)، وأى جهاز iPad Pro.

- يمكن استخدام أوامر «سيرى» دون إنترنت بالشكل المعتاد، وذلك عبر مناداة «سيرى» وإخبارها بالأمر الذى ترغب فى إيجاده بعد ذلك.

- تعمل هذه الخاصية بشكل تلقائى دون الحاجة لتفعيلها، حيث لا يوجد اختيار لتفعيل أو إغلاق هذه الخاصية. لذلك عندما تقوم بتحديث هاتفك والانتقال لنظام iOS 15، فإنك ستجد «سيرى» تعمل بشكل تلقائى دون أى تدخل من قبلك.

بحسب ما نشرته «آبل»، فإن هناك بعض الأوامر التى تلبيها «سيرى» دون الاتصال بالإنترنت مثل:

إغلاق التطبيقات، القيام بأى أمر داخل التطبيق، التحكم فى الملفات الموسيقية التى تم تثبيتها على الهاتف، إجراء المكالمات أو الرد على البريد الإلكترونى والرسائل. بحسب تقرير نشره موقع makeuseof، لا يوجد سبب واضح لكون هذه الأوامر لا تعمل دون إنترنت، وربما يرجع الأمر للقدرات البرمجية للذكاء الاصطناعى فى iOS 15.

وتعتبر الفائدة من وراء تشغيل «سيرى» دون إنترنت توفير استجابة بشكل أسرع على الهاتف، وذلك لأن كل العمليات المطلوبة تتم داخل الهاتف دون الحاجة لأى اتصال مع الخوادم. وتعمل «سيرى» فى العادة عبر تسجيل صوت المستخدم والأمر الذى يطلبه، ومن ثم إرسال هذا التسجيل لخوادم «آبل» لتبدأ بتحليله قبل أن تستقبل «سيرى» الأمر مجددًا لتستجيب له، لذلك فإن عمل «سيرى» على الهاتف واستجابتها دون الحاجة للخوادم يزيد من سرعة الاستجابة، بالإضافة إلى زيادة الخصوصية، حيث لن يتم تسجيل صوت المستخدم بكثرة كما كان يتم فى الماضى.

وقد تعمل «آبل» على تقديم المزيد من المميزات التى تعمل دون اتصال بالإنترنت فى «سيري» مع التحديثات القادمة التى سيتم الإعلان عنه.