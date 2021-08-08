الشركات المصرية فى منافسة شرسة بعد دخول «أمازون» السوق

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أعلنت شركة أمازون عن إطلاق موقع أمازون مصر الإلكترونى (Amazon.eg) هذا العام، الأمر الذى ينعكس على الشركات والبائعين المحليين فى مصر.

وأوضحت أنه بإمكان شركاء البيع المسجلين مسبقًا على سوق دوت كوم التابعة لشركة أمازون، الوصول إلى حساباتهم عبر مركز أمازون للبائعين والتأكد من صحة معلوماتهم وتجربة المميزات الجديدة المتاحة، واستعدادًا لبيع منتجاتهم على موقع أمازون مصر الإلكترونى فور إطلاقه.

من جانبهم، أكد خبراء أن دخول أمازون إلى سوق التسويق الإلكترونى فى مصر سيفتح باب المنافسة مع الشركات المصرية العاملة فى نفس المكان، وسيكون عليها إدخال تطوير على آليات العمل تضمن منافسة هذا العملاق العالمى فى مجال التسويق الإلكترونى.

وقال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن دخول شركة عالمية بحجم أمازون إلى السوق المصرية من شأنه أن يغير تواجد مصر على خريطة الاستثمار العالمى خاصة أن دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلية رسالة إيجابية لكل الشركات العالمية.

وتابع جاد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن هناك جانبًا آخر وهو أن دخول أمازون مصر سيكون عاملًا ضاغطًا على الشركات المصرية لضرورة تطوير أدائها لتواكب الخبرات الدولية وتتمكن من المنافسة مع إحدى الشركات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن تحسين وتطوير أداء الشركات المصرية سيمكنها من منافسة أمازون فى الداخل وأيضا سيمكنها من الخروج إلى الأسواق العالمية والمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وتوقع رئيس الغرفة نشاط مبيعات المنتجات المصرية عبر منصة أمازون التى ستنطلق فى مصر، ما يساهم فى انتعاش المبيعات مع توفير فرص أفضل للمستهلك المصرى فى الحصول على منتجات مستوردة بأسعار أقل، خاصة أنه من المتوقع أن يكون لدى أمازون تسهيلات فى دخول المنتجات والاستيراد من الخارج. وحول التخوف من دخول شركة كبرى فى مجال التسويق الإلكترونى، وهو ما يؤدى إلى الضغط على الشركات المصرية- قال إن التطوير لابد أن يكون سمة العمل فى الشركات وإلا ستتعرض للخروج من الأسواق، موضحًا أن مصر لديها إمكانيات لوجستية وتكنولوجية تمكنها من المنافسة بقوة.

من جانبه، أبدى أحمد أمين، المدير التنفيذى لإحدى منصات التسويق الإلكترونى، تخوفه من وجود احتكار فى قطاع التسويق الإلكترونى فى ظل دخول أمازون إلى السوق المصرية، ما يؤدى إلى خروج منصات مصرية وعربية من السوق.

وقال إن أمازون شركة كبرى لديها إمكانيات ولوجستيات لا تتوافر للشركات والمنصات المصرية وبالتالى ستكون هناك ضغوط تنافسية عالية، الأمر الذى يحتاج إلى تدخل سريع من الدولة لدعم نشاط الشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مجال التسويق الإلكترونى والتوصيل وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

وشدد على ضرورة تقديم تيسيرات فى مجال الضرائب وتيسيرات فى الإجراءات أو توقيع اتفاقيات خاصة فى تكاليف التسويق والإعلان عبر منصات فيس بوك وغيرها من المجالات الداعمة للشركات المصرية والمنصات المحلية، ما يمكنها من الاستعداد للمنافسة مع أمازون أو غيرها من الشركات المتوقع دخولها فى السوق المحلية بعد دخول أمازون.

وتابع أن تواجد أمازون فى مصر يعزز ثقة شركات عالمية للاتجاه إلى السوق المصرية لما تتميز به من قوة فى عدد السكان وحجم الطلب على مستوى المنطقة. وتوقع «أمين» وجود صفقات أو حالات استحواذ فى سوق المنصات الإلكترونية فى مصر بعد دخول أمازون، داعيًا إلى إمكانية الدمج بين بعض الشركات المصرية لتكون كيانًا منافسًا مع أمازون خلال الفترة المقبلة.