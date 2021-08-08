تقرير يوضح مدى رضا العملاء عن مستوى خدمات شركات المحمول .. اتصالات 79% وفودافون 78% ووى 76% وأورانج 73%

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أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقرير النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021)، واستطلع رأى مستخدمى خدمات الهاتف المحمول عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين فى السوق المصرية.

وتضمن الاستطلاع الذى تم إعداده بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية عينة تزيد على 17 ألف مستخدم لخدمات المحمول وشمل كافة فئات المجتمع.

ويقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم جودة الخدمات المقدمة من المشغلين (الصوت والبيانات) بشكل شهرى، وكذلك يقوم الجهاز باستطلاع رأى مستخدمى خدمات الهاتف المحمول عن جودة الخدمات المقدمة لهم ومراحل التعامل مع مشغلى خدمات الهاتف المحمول، حيث تم استطلاع رأى المستخدمين عن فروع المشغل، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة خدمات الصوت والإنترنت، وكذلك التعامل مع خدمة العملاء، وحل الشكاوى، ودقة المحاسبة (الفواتير/الرصيد)، للوقوف على مدى رضا العملاء الحقيقى وربطه بنتائج تقارير الجودة.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أنه فيما يتعلق بفروع المشغل: حصلت شركة وى على نسبة 82% بمؤشر رضا العملاء عن فروعها، تليها شركتا أورانج واتصالات بنسبة 78% وشركة فودافون بنسبة 76%.

وفيما يتعلق بوقت الانتظار داخل الفروع: حصلت شركة وى على نسبة 76% بمؤشر وقت الانتظار داخل الفروع، تليها شركة أورانج بنسبة 71% وشركة اتصالات بنسبة 67% وشركة فودافون بنسبة 62%.

وفيما يتعلق بتنوع الأنظمة والعروض: حصلت شركة وى على نسبة 66% بمؤشر تنوع الأنظمة والعروض تليها شركة اتصالات بنسبة 65% وشركة فودافون بنسبة 63% وشركة أورانج بنسبة 60%.

وحول جودة «خدمة الصوت»: حصلت شركة اتصالات على نسبة 80% بمؤشر جودة خدمة الصوت تليها شركة فودافون بنسبة 77% وشركة وى بنسبة 76% وشركة أورانج بنسبة 74%.

وفيما يتعلق بجودة «خدمة الإنترنت» حصلت شركة وى على نسبة 76% بمؤشر جودة خدمة الإنترنت تليها شركة اتصالات بنسبة 72% وشركة فودافون بنسبة 71% وشركة أورانج بنسبة 67%.

وحول «خدمة العملاء» حصلت شركتا فودافون ووى على نسبة 74% بمؤشر خدمة العملاء تليها شركة اتصالات بنسبة 70% وشركة أورانج بنسبة 61%.

وفيما يتعلق بـ«حل الشكاوى» حصلت شركة فودافون على نسبة 71% بمؤشر حل الشكاوى تليها شركة وى بنسبة 70% وشركة اتصالات بنسبة 65% وشركة أورانج بنسبة 57%.

وحول «دقة المحاسبة» حصلت شركة وى على نسبة 70% بمؤشر دقة المحاسبة تليها شركة اتصالات بنسبة 68% وشركة أورانج بنسبة 66% وشركة فودافون بنسبة 65%.

نقاط التميز لكل مقدم خدمة وفقًا لآراء المستخدمين:

فودافون: حل الشكاوى، أورانج: الرضا عن فروع المشغل، اتصالات: جودة الصوت، وى: وقت الانتظار داخل الفروع.

وقال التقرير إنه فيما يتعلق بنقاط الضعف لكل مقدم خدمة وفقًا لآراء المستخدمين: كانت فودافون: وقت الانتظار داخل الفروع، وأورانج: حل الشكاوى، واتصالات: وقت الانتظار داخل الفروع، وى: جودة الصوت.

التقييم العام لمقدمى خدمات الهاتف المحمول وفقًا لآراء المستخدمين:

بلغت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالرضا بالعينة عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم من شركة اتصالات 79%، ومن شركة فودافون 78%، ومن شركة وى 76%، ومن شركة أورانج 73% وذلك من إجمالى مستخدمى كل مقدم خدمة/شركة بالعينة.